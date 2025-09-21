Сирийский лидер прибыл в США с первым за последние 58 лет визитом

Ожидается, что поездка предоставит возможность обсудить восстановление дипломатических отношений между странами

ТУНИС, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Вашингтон для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Как передает телеканал Syria TV, это первый официальный визит сирийского президента в США с 1967 года.

По информации канала, аш-Шараа сопровождают четыре министра. Ожидается, что этот визит предоставит возможность обсудить восстановление дипломатических отношений между Сирией и Соединенными Штатами, включая официальное открытие сирийского посольства в Вашингтоне.

24 сентября аш-Шараа выступит с речью с трибуны ГА ООН. Корреспондент телеканала CBS News при Белом доме Дженнифер Джейкобс сообщил, что "прорабатываются планы встречи" президента США Дональда Трампа с сирийским лидером на полях сессии.

14 мая Трамп провел переговоры с аш-Шараа в Эр-Рияде. Американский лидер объявил о том, что Вашингтон приступит к снятию санкций, которые десятилетиями вводились в отношении Дамаска. 1 июля он подписал указ об отмене режима односторонних санкций в отношении Сирии.