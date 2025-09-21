Страна предлагает свое партнерство в построении надежды на мирное будущее, отметил канадский премьер Марк Карни

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Канада признала государственность Палестины, следует из заявления премьер-министра страны Марка Карни.

"Канада признает Государство Палестина и предлагает свое партнерство в построении надежды на мирное будущее как для Палестины, так и для Израиля", - говорится в заявлении главы канадского правительства.

Среди причин для этого шага приводятся "методичная работа правительства Израиля над предотвращением создания палестинского государства", "безжалостная политика расширения поселений на Западном берегу" реки Иордан, "нападения на сектор Газа". При этом Канада не намерена прекращать поддержку Израиля и его граждан.

Кроме того, уточняется, что признание Палестины под руководством администрации ПНА поспособствует прекращению деятельности ХАМАС и никоим образом "не направлено на легализацию терроризма".