Великобритания, Канада и Австралия признали государственность Палестины. Главное

Великобритания, Австралия и Канада 21 сентября объявили о признании государственности Палестины.
ТАСС собрал основные заявления.
Канада
- Премьер-министр Марк Карни заявил, что Канада признает государство Палестина и "предлагает свое партнерство в построении надежды на мирное будущее как для Палестины, так и для Израиля".
- Среди причин названы: "методичная работа правительства Израиля над предотвращением создания палестинского государства", "безжалостная политика расширения поселений на Западном берегу" реки Иордан, "нападения на сектор Газа".
- По его словам, признание Палестины под руководством администрации ПНА поспособствует прекращению деятельности ХАМАС и никоим образом "не направлено на легализацию терроризма".
Австралия
- Австралия признает независимое и суверенное Государство Палестина, следует из заявления премьер-министра Энтони Альбанезе и министра иностранных дел страны Пенни Вонг.
Великобритания
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина.
- По его словам, этот шаг не стоит рассматривать как награду для ХАМАС. Оно не должно играть какой-либо роли в управлении Палестиной.
- Лондон расширит санкции против ХАМАС в ближайшее время.