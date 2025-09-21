21 сентября, 16:34,
обновлено 21 сентября, 16:40
Статья

Великобритания, Канада и Австралия признали государственность Палестины. Главное

© REUTERS/ Ismail Zaydah

Великобритания, Австралия и Канада 21 сентября объявили о признании государственности Палестины.

ТАСС собрал основные заявления.

Канада

  • Премьер-министр Марк Карни заявил, что Канада признает государство Палестина и "предлагает свое партнерство в построении надежды на мирное будущее как для Палестины, так и для Израиля".
  • Среди причин названы: "методичная работа правительства Израиля над предотвращением создания палестинского государства", "безжалостная политика расширения поселений на Западном берегу" реки Иордан, "нападения на сектор Газа".
  • По его словам, признание Палестины под руководством администрации ПНА поспособствует прекращению деятельности ХАМАС и никоим образом "не направлено на легализацию терроризма".

Австралия

  • Австралия признает независимое и суверенное Государство Палестина, следует из заявления премьер-министра Энтони Альбанезе и министра иностранных дел страны Пенни Вонг.

Великобритания

  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. 
  • По его словам, этот шаг не стоит рассматривать как награду для ХАМАС. Оно не должно играть какой-либо роли в управлении Палестиной.
  • Лондон расширит санкции против ХАМАС в ближайшее время.
 
