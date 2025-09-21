Великобритания признала государственность Палестины

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что движение ХАМАС не должно играть какой-либо роли в управлении Палестиной

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном государственности Палестины.

"Сегодня, чтобы возродить надежду на мир и двухгосударственное решение [конфликта], я как премьер-министр этой великой страны четко заявляю о том, что Соединенное Королевство формально признает Государство Палестина", - заявил он в видеообращении, опубликованном в X.

Глава британского правительства подчеркнул, что данный шаг не стоит рассматривать как награду для палестинского радикального движения ХАМАС, которое атаковало Израиль 7 октября 2023 года. "ХАМАС - это жестокая террористическая организация. Призыв к подлинному двухгосударственному решению - прямая противоположность их ненавистной позиции. Мы ясно даем понять, что это решение не является наградой для ХАМАС, поскольку оно означает, что ХАМАС не может иметь какого-либо будущего, какой-либо роли в правительстве и [структурах] безопасности", - сказал Стармер.

Премьер добавил, что Лондон расширит санкции против ХАМАС в ближайшее время. "Мы уже внесли ХАМАС в список запрещенных организаций и ввели санкции против него. Мы пойдем дальше. Я работаю над введением санкций в отношении других членов ХАМАС в предстоящие недели", - заявил он.