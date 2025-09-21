21 сентября, 16:08,
обновлено 21 сентября, 16:22

Австралия признала Государство Палестина

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. AAPIMAGE via Reuters Connect
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе
© AAPIMAGE via Reuters Connect
Республиканская партия США ранее в открытом письме пригрозила "карательными мерами" странам-союзникам, которые признают Палестину независимым государством

СИДНЕЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Австралия признала государственность Палестины, следует из заявления премьер-министра Энтони Альбанезе и министра иностранных дел страны Пенни Вонг.

"Австралия признает независимое и суверенное Государство Палестина", - говорится в заявлении.

11 августа Альбанезе заявил, что Австралия намерена признать государство Палестина на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

19 сентября Республиканская партия США в открытом письме пригрозила "карательными мерами" странам-союзникам, которые признают Палестину независимым государством. В список стран, которым было адресовано письмо, вошли Австралия, Великобритания, Канада и Франция. 

