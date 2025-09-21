По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября зафиксировали 19 нарушений воздушных границ страны

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил пресс-пулу Белого дома, что США окажут помощь в обороне Польши и прибалтийских стран в случае эскалации отношений с РФ.

"Да, я сделаю это", - ответил он на вопрос, помогут ли США странам Балтии и Польше в случае эскалации напряженности в отношениях с Россией.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, вторгшихся в воздушное пространство страны. Они были идентифицированы как БПЛА. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушных границ страны. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной по этой теме.