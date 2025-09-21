Министерство иностранных дел Палестины также призвало страны, которые еще не признали государственность, в первую очередь США, занять "правильную сторону истории" и проявить эту инициативу

ТУНИС, 21 сентября. /ТАСС/. МИД Палестины выразил благодарность Великобритании, Канаде и Австралии в связи с признанием Государства Палестина, выразив готовность выстраивать самые прочные отношения с этими странами на всех уровнях. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном агентством WAFA.

"Министерство приветствует решения Великобритании, Канады и Австралии о признании Государства Палестина, считая их смелыми и соответствующими международному праву", - говорится в тексте. МИД подчеркнул, что "Государство Палестина и его законное правительство готово начать выстраивать самые прочные и искренние отношения на всех уровнях" с этими странами.

Министерство также призвало страны, которые еще не признали Государство Палестина, в первую очередь США, занять "правильную сторону истории" и проявить эту инициативу.

Ранее Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании государственности Палестины.