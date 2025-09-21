Израильский премьер прокомментировал заявления о признании палестинской государственности Великобританией, Канадой и Австралией

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сентября. /ТАСС/. Палестинское государство не будет создано к западу от реки Иордан. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя заявления о признании палестинской государственности Великобританией, Канадой и Австралией.

"Палестинского государства не будет. Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет", - сказал Нетаньяху. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

"У меня есть ясное послание тем лидерам, которые признали палестинское государство после чудовищной резни 7 октября: вы предоставляете терроризму огромную награду", - продолжил израильский премьер. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон также сообщил, что республика проведет 22 сентября в ООН конференцию по вопросу признания Палестины независимо от боевых действий в Газе и других решений израильских властей. 24 июля он заявил, что Франция намерена признать Государство Палестина на сессии ГА ООН. В Елисейском дворце уточнили, что в ходе этого мероприятия вместе с Францией о своем признании Палестины должны объявить еще девять государств.

Нетаньяху отметил, что "годы противостоял колоссальному давлению, как внутреннему, так и внешнему, чтобы не допустить создания этого террористического образования (палестинского государства - прим. ТАСС)". "Мы (Израиль - прим. ТАСС) действовали твердо и разумно", - продолжил он, отметив, что Израиль "удвоил строительство [в еврейских поселениях] в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС)" и "продолжит двигаться по этому пути". "Ответ на последнюю попытку навязать нам (Израилю - прим. ТАСС) государство террора в центре нашей земли будет дан после моего возвращения из США", - добавил Нетаньяху.

Ранее он сообщил, что в середине следующей недели направится в США, где примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и встретится с американским президентом Дональдом Трампом. Великобритания, Канада и Австралия сегодня объявили о признании государственности Палестины