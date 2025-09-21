Французский лидер отметил, что не оправдывает действия ХАМАС, однако подчеркнул, что при нынешних условиях у палестинцев нет какой-либо жизнеспособной политической альтернативы

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство Франции считает единственным путем к мирному урегулированию палестино-израильского конфликта признание Государства Палестина. Об этом президент страны Эмманюэль Макрон заявил в интервью телеканалу CBS News.

"И именно поэтому, если мы хотим остановить эту войну, если мы хотим изолировать [радикальное палестинское движение] ХАМАС, процесс признания [Палестины] и мирный план, сопровождающий этот процесс, являются предварительным условием этого", - сказал он.

Макрон отметил, что не оправдывает действия ХАМАС, однако подчеркнул, что при нынешних условиях у палестинцев нет какой-либо жизнеспособной политической альтернативы. "Я не оправдываю ожиданий ХАМАС, так как он просто одержим идеей уничтожения Израиля, но я признаю легитимность огромного числа палестинцев, которые хотят иметь государство, которые являются народом. Они хотят иметь нацию, они хотят иметь государство, и мы не должны подталкивать их к ХАМАС", - сказал президент Франции.

"Если мы не предложим им политическую перспективу и такое признание, единственным их ответом будет поиск безопасности, и они попадут в ловушку к ХАМАС, который будет единственным вариантом [для палестинцев]", - добавил французский президент.

Ранее Макрон объявил, что проведет 22 сентября в ООН конференцию по вопросу признания Палестины вне зависимости от боевых действий в Газе и других шагов израильских властей. 24 июля он заявил, что Франция намерена признать палестинское государство на сессии ГА ООН. Как уточнили в Елисейском дворце, в ходе этого мероприятия примеру республики последуют еще девять стран.