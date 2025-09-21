ХАМАС: признание Палестины должно сопровождаться практическими мерами

Палестинское движение при этом отметило, что признание независимости государства является важным шагом

КАИР, 21 сентября. /ТАСС/. Признание Палестины со стороны Австралии, Великобритании и Канады является важным шагом, однако он должен сопровождаться практическими действиями властей этих государств. Убежденность в этом выразило палестинское движение ХАМАС.

"Признание независимости Палестины - это важный шаг, однако за ним должны последовать практические меры с целью немедленно прекратить войну в секторе Газа и помешать аннексии Западного берега реки Иордан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале радикалов. ХАМАС также отметил, что, по его мнению, признание государства Палестина - это "дань уважения палестинскому народу, который борется за свою свободу".

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном государственности Палестины. Глава британского правительства подчеркнул, что этот шаг не стоит рассматривать как награду для палестинского радикального движения ХАМАС, которое атаковало Израиль 7 октября 2023 года.

Об аналогичном решении объявили Канада и Австралия.