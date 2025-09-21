По данным телеканала, во время проверки документов он заявил, что работает на обеспечивающую безопасность первых лиц США Секретную службу, а также предъявил удостоверение заместителя шерифа из другого города

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Вооруженный мужчина, задержанный правоохранительными органами на месте проведения церемонии прощания с убитым в результате покушения активистом Чарли Кирком, оказался телохранителем одного из ее участников. Об этом сообщила корреспондент телеканала CBS News при Белом доме Дженнифер Джейкобс.

"Вооруженный мужчина, задержанный возле стадиона Чарли Кирка, где готовилась мемориальная церемония, работал частным телохранителем одного из влиятельных лиц, присутствующих на сегодняшней церемонии", - написала она в X.

По ее данным, во время проверки документов он сначала заявил, что работает на обеспечивающую безопасность первых лиц США Секретную службу, а также предъявил удостоверение заместителя шерифа из другого города.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщила о том, что Секретная служба задержала на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл (штат Аризона) вооруженного пистолетом и ножом человека. Ожидается, что в церемонии прощания примет участие президент США Дональд Трамп и другие высокопоставленные лица.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве Тайлер Джеймс Робинсон был задержан вечером 11 сентября. 16 сентября ему официально предъявили обвинения по семи пунктам, первым из которых является убийство при отягчающих обстоятельствах, вторым - противоправное применение огнестрельного оружия, повлекшее нанесение тяжких телесных повреждений. Его также обвиняют по двум эпизодам в препятствовании правосудию. Кроме того, Робинсону вменяются два обвинения в оказании давления на свидетелей, а также в совершении насильственного преступления в присутствии детей.