На первом ярусе башни установили монитор, который показывает флаги Палестины и Израиля с голубем мира между ними

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Парижа поместили на Эйфелеву башню флаги Палестины и Израиля накануне признания Францией палестинской государственности.

Как передает корреспондент ТАСС, на уровне первого яруса размещен монитор, демонстрирующий флаги и голубя мира между ними. Сама башня подсвечена в белый цвет.

"Париж поддерживает инициативу президента Франции [Эмманюэля Макрона] о признании Государства Палестина. Париж вновь подтверждает свою приверженность миру, который как никогда раньше возможен только через реализацию концепции двух государств", - написала на своей странице в соцсети Bluesky мэр Парижа Анн Идальго, сопроводив свое сообщение фотографией Эйфелевой башни с флагами.

Ранее Макрон объявил, что проведет 22 сентября в ООН конференцию по вопросу признания Палестины вне зависимости от боевых действий в Газе и других шагов израильских властей. 24 июля он заявил, что Франция намерена признать Государство Палестина на сессии ГА ООН. Как уточнили в Елисейском дворце, в ходе этого мероприятия примеру республики последуют еще девять стран.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.