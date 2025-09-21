Вице-президент США отметил, что организация Кирка помогла республиканцам одержать победу на всеобщих выборах в 2024 году

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Погибший в результате покушения консервативный активист Чарли Кирк и его молодежная некоммерческая организация Turning Point изменили баланс в американском политическом пространстве, позволив республиканцам одержать победу на всеобщих выборах в 2024 году. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Вся [американская] администрация сегодня здесь, потому что без него нас бы тут не было. Чарли создал организацию Turning Point, которая изменила баланс в нашей политике", - сказал он на церемонии прощания с Кирком на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл (штат Аризона).

Вэнс также назвал Кирка одним из "великих американских лидеров".

На церемонию прощания с Кирком вместе с президентом США Дональдом Трампом приехали многие высокопоставленные представители американской администрации - шеф Пентагона Пит Хегсет, глава Госдепартамента и помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио, директор национальной разведки США Тулси Габбард, министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди - младший, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс и ее заместитель Стивен Миллер.