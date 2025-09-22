Генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси подчеркнул, что для Токио вопрос не в том, признавать ли Палестину, а в том, когда это сделать

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии, которое сейчас не планирует признавать Палестину, ставит перед собой вопрос не о том, делать ли это, а о том, когда это сделать. Об этом заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси, комментируя решение части государств о признании государственности Палестины.

"Для нашей страны вопрос заключается не в том, признавать ли ее как государство, а в том, когда это сделать. Исходя из этого, мы будем внимательно следить за изменением ситуации в будущем и тщательно рассматривать этот вопрос", - сказал он.

Ранее глава японского МИД Такэси Ивая сообщил, что в Токио было принято решение не признавать Палестину в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вместе с тем он выступил с критикой "односторонних действий" Израиля, призвав принять меры для прекращения гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Ранее 21 сентября о признании палестинской государственности объявили главы правительств Австралии, Великобритании и Канады. Позднее это сделал глава МИД Португалии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее объявил, что проведет 22 сентября в ООН конференцию по вопросу признания Палестины вне зависимости от боевых действий в Газе и других шагов израильских властей. 24 июля он заявил, что Франция намерена признать Государство Палестина на сессии ГА ООН.