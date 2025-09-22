Правительство Японии считает, что ядерная программа Северной Кореи угрожает безопасности страны

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии привержено "полной денуклеаризации" КНДР и намерено сотрудничать с США по вопросу ситуации на Корейском полуострове, однако не комментирует отдельные заявления Пхеньяна. Об этом заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси, комментируя слова лидера КНДР Ким Чен Ына о возможности диалога с США, "если они захотят жить мирно".

"Мы в курсе этих сообщений, но правительство воздержится от комментариев по поводу каждого отдельного [заявления]. Тем не менее мы считаем, что ракетно-ядерная программа Северной Кореи угрожает миру и безопасности Японии, а также международного сообщества и являются абсолютно неприемлемой", - сказал он, отметив, что Токио выступает за "полную денуклеаризацию" КНДР.

"Япония продолжит сотрудничать с международным сообществом, в первую очередь с США и Республикой Корея, для полного выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", - добавил Хаяси.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что общение с нынешним президентом США Дональдом Трампом оставило "хорошие воспоминания" о хозяине Белого дома. Вместе с тем он назвал концепцию денуклеаризации "лишенной смысла".

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. По итогам встречи Трампа и Ким Чен Ына был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит. Трамп и Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына на границе с Республикой Корея.