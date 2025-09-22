Конфликт продолжается уже много лет, напомнил президент США

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на достижение дипломатического решения палестино-израильского конфликта.

"Я надеюсь на это, хотел бы видеть дипломатическое решение. Присутствует много гнева и ненависти, вам это известно, это продолжается на протяжении многих лет, - заявил он журналистам пресс-пула Белого дома во время полета из Аризоны в Вашингтон. - Надеюсь, мы к чему-то придем".

Ранее американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что 23 сентября Трамп планирует провести на полях Генеральной Ассамблеи ООН встречу с группой лидеров арабских и мусульманских стран для обсуждения путей урегулирования палестино-израильского конфликта. По его сведениям, приглашения получили лидеры Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании и Турции. По данным источников портала, Белый дом планирует обсудить участие этих стран в послевоенном восстановлении сектора Газа, а также возможность размещения ими там собственных военных контингентов в качестве "стабилизирующей силы", которая заменит израильские войска после их вывода из анклава.