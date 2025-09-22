Правоохранители республики пояснили, что это происходит в рамках уголовного дела, касающегося подготовки массовых беспорядков и дестабилизации обстановки

КИШИНЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Молдавии провели массовые обыски в различных населенных пунктах страны в рамках обеспечения безопасности предстоящих выборов в парламент. Как сообщила пресс-служба полиции, в них были задействованы офицеры Национального инспектората расследований, сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, спецназа полиции "Молния", а также Службы информации и безопасности.

"Сегодня утром было проведено более 250 обысков среди свыше 100 человек. Они [проводились] в рамках уголовного дела, касающегося подготовки массовых беспорядков и дестабилизации обстановки", - говорится в сообщении. Дополнительную информацию там обещали озвучить позднее.

Обыски участились во второй половине сентября и проходят практически ежедневно. Ранее ряд политиков обвинили власти в гонениях на оппозицию перед парламентскими выборами 28 сентября.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящая Партия действия и солидарности (ПДС) рискует не сохранить большинство в парламенте. В оппозиции к ПДС выступает Патриотический избирательный блок, созданный вокруг Партии социалистов, в который вошли партии "Сердце Молдовы", "Будущее Молдовы" и Партия коммунистов. Среди оппонентов ПДС также блок "Альтернатива", который сформировали "Движение национальной альтернативы", Партия развития и объединения Молдавии, партия "Гражданский конгресс". В парламент также, вероятно, проходит "Наша партия". К выборам не был допущен популярный в республике блок "Победа", а в отношении входящих в него партий была инициирована процедура ликвидации.