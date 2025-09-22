22 сентября на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл прошла церемония прощания с правым активистом

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Политические силы, заинтересованные в расколе американского общества, стоят за убийством правого активиста Чарли Кирка. Такое мнение высказала ТАСС бывший член Палаты представителей Конгресса США, кандидат на выборах американского вице-президента в 2020 году Синтия Энн Маккинни во время поездки в ДНР.

"Я уверена, что большинство людей в США шокированы и находятся в ужасе от того, что что-то подобное может произойти снова. У нас слишком много происходит убийств на политической основе. Но, конечно, есть определенные силы, которые заинтересованы в том, чтобы сеять подобный раздор внутри американского общества", - сказала Маккинни.

Подозреваемый в убийстве Тайлер Джеймс Робинсон был задержан вечером 11 сентября. 16 сентября ему официально предъявили обвинения по семи пунктам, первым из которых является убийство при отягчающих обстоятельствах, вторым - противоправное применение огнестрельного оружия, повлекшее нанесение тяжких телесных повреждений. Его также обвиняют по двум эпизодам в препятствовании правосудию. Кроме того, Робинсону вменяются два обвинения в оказании давления на свидетелей, а также в совершении насильственного преступления в присутствии детей.