Пьер де Голль сообщил, что хотел бы получить экземпляр этого указа, чтобы разместить его в кунсткамере

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Внук первого президента Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль иронично прокомментировал введение Киевом санкций против него.

"[Владимир] Зеленский осуждает всех, кто хочет мира. Я хотел бы получить экземпляр этого указа, чтобы разместить его в моей кунсткамере", - написал де Голль на своей странице в X.

Зеленский ввел очередной пакет санкций против российских и зарубежных физических и юридических лиц 20 сентября. В списках, помимо де Голля, глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул и другие политики и общественные деятели.

Де Голль в начале сентября сообщил на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, что рассматривает Москву в качестве нового места жительства. Он добавил, что в России превосходный уровень образования, а также отметил, что хотел бы защитить свою семью, дать детям шанс приехать в РФ и расти в традиционных ценностях, участвовать в создании многополярного мира.