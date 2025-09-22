В обмен на это палестинское движение может освободить половину заложников

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Представители радикального палестинского движения ХАМАС попросят президента США Дональда Трампа лично гарантировать 60-дневную паузу в боях в секторе Газа в обмен на освобождение половины заложников. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской администрации.

По их данным, представители ХАМАС написали Трампу соответствующее письмо, которое, как ожидается, будет передано американскому президенту на текущей неделе. Они просят Трампа "лично гарантировать 60-дневную паузу в Газе в обмен на немедленное освобождение половины заложников". В администрации США рассчитывают, что это позволит приостановить боевые действия и "запустить переговоры, прервавшиеся после израильского удара по ХАМАС в Дохе".

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства ХАМАС, находившимся в Дохе. Палестинское движение сообщило о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров организации в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что Трамп недоволен действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который отдает предпочтение боевым действиям против ХАМАС вместо того, чтобы согласовать прекращение огня. Издание отмечало, что после удара Израиля по Катару раздражение Трампа усилилось. По данным WSJ, беседуя со своими советниками, американский лидер выразил мнение, что Нетаньяху издевается над ним.