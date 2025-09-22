Президент Турции отметил, что действия Израиля в секторе Газа являются одним из тяжелейших испытаний для совести человечества

АНКАРА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что признание другими государствами Палестины является самым мощным ответом на оккупацию, блокаду и угнетение в регионе. Об этом он написал в статье для американского журнала Newsweek.

"Справедливый мир достижим только путем создания суверенного палестинского государства в границах 1967 года, сохраняющего территориальную целостность и столицу в Восточном Иерусалиме. Это необходимо для прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке. Наш призыв к государствам мира ясен: "Признайте Государство Палестина". Признание Палестины - это, действительно, самый мощный ответ на оккупацию, блокаду и угнетение. Мы поздравляем страны, недавно объявившие о своей поддержке этого фронта, и ожидаем, что они сохранят твердую позицию и воплотят свои обязательства в конкретные шаги", - написал Эрдоган.

Он также назвал "продолжающуюся оккупацию и зверства, совершаемые Израилем в секторе Газа, одним из тяжелейших испытаний для совести человечества". "Это испытание становится позором для всего человечества, и прежде всего для участников международной системы. Дети и женщины гибнут, а миллионы людей остаются без самого необходимого. Мы считаем, что международное сообщество должно продемонстрировать более решительную и искреннюю позицию", - указал он.

Говоря о Сирии, Эрдоган заявил, что она "имеет важное значение для региональной стабильности". "С 2011 года конфликт в Сирии привел к гибели сотен тысяч людей, перемещению миллионов и масштабным разрушениям. Сегодня восстановление Сирии имеет решающее значение для стабильности на всем Ближнем Востоке. Интересы сирийцев должны быть приоритетом при принятии любых решений, касающихся будущего этой страны. Прочная стабильность и мир в Сирии могут быть достигнуты только с учетом коллективной воли всего сирийского народа, без предоставления привилегий какой-либо отдельной группе", - написал президент.

Турция, как отметил Эрдоган, "продолжит отстаивать принцип уважения территориальной целостности и политического единства Сирии". "Турция выступает против любых инициатив, игнорирующих волю сирийского народа и создающих плацдарм для сепаратистских амбиций и террористических организаций. Единственный способ исправить ошибки, допущенные в Сирии за последние четырнадцать лет, это содействовать созданию стабильного государственного и общественного порядка, основанного на коллективном подходе к обеспечению безопасности", - написал Эрдоган.