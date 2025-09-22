Президент США намерен лично прокомментировать заявление российского лидера, рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп осведомлен о предложении российского лидера Владимира Путина придерживаться ограничений, обозначенных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), после его истечения и намерен прокомментировать это заявление. Об этом сообщила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент осведомлен об этом предложении, выдвинутом президентом Путиным, и я позволю ему прокомментировать его позже. Я думаю, это звучит довольно хорошо, но он хочет сам сделать некоторые комментарии на этот счет, и я позволю ему это сделать", - сказала Ливитт.

Ранее в понедельник Путин на совещании с Совбезом РФ заявил, что Россия после истечения срока действия в феврале 2026 года Договора о стратегических наступательных вооружениях готова продолжить придерживаться обозначенных в нем центральных количественных ограничений в течение года, но подчеркнул, что сохранение Россией ограничений по ДСНВ возможно только при условии, что США будут действовать аналогичным образом.