Французский президент заявил, что пришло время остановить войну в секторе Газа

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о признании Парижем государственности Палестины.

"Я заявляю о признании сегодня Францией Государства Палестина", - заявил он на конференции по палестинскому вопросу, которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Как передает корреспондент ТАСС, слова Макрона были встречены бурными аплодисментами представителей стран, поддерживающих Палестину.

"Нет никакого оправдания продолжению военной операции Израиля в Газе, - указал Макрон. - Время пришло остановить войну".

По словам французского лидера, признание Парижем Палестины "откроет путь к переговорам между израильтянами и палестинцами". "Шанс для мира существует, - подчеркнул президент. - Все мы должны работать над тем, чтобы ввести в действие механику мира".

Макрон сообщил, что "Франция готова принять участие в международной миссии по стабилизации в Газе и совместно с европейскими партнерами поддержать программы обучения и оснащения палестинских сил безопасности".