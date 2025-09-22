ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о признании Парижем государственности Палестины.
"Я заявляю о признании сегодня Францией Государства Палестина", - заявил он на конференции по палестинскому вопросу, которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Как передает корреспондент ТАСС, слова Макрона были встречены бурными аплодисментами представителей стран, поддерживающих Палестину.
"Нет никакого оправдания продолжению военной операции Израиля в Газе, - указал Макрон. - Время пришло остановить войну".
По словам французского лидера, признание Парижем Палестины "откроет путь к переговорам между израильтянами и палестинцами". "Шанс для мира существует, - подчеркнул президент. - Все мы должны работать над тем, чтобы ввести в действие механику мира".
Макрон сообщил, что "Франция готова принять участие в международной миссии по стабилизации в Газе и совместно с европейскими партнерами поддержать программы обучения и оснащения палестинских сил безопасности".