Выборы состоятся в течение года после прекращения огня в Газе, сказал Махмуд Аббас

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас подтвердил приверженность проведению президентских и парламентских выборов в стране. Выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию ближневосточного вопроса, он сообщил, что выборы состоятся в течение года после полного прекращения огня в секторе Газа.

"Мы подчеркиваем нашу приверженность проведению президентских и парламентских выборов в течение года после окончания войны", - сказал он. Аббас также сообщил, что в течение трех месяцев "будет подготовлен проект временной конституции, чтобы обеспечить передачу власти".