22 сентября, 23:18,
обновлено 22 сентября, 23:26

Эрдоган: признание Палестины является историческим решением

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. AP Photo/ Michael Varaklas
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo/ Michael Varaklas
Президент Турции назвал конфликт "резня в Газе", отметив более 65 тыс. погибших

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение нескольких стран признать государство Палестина является историческим и крайне важным.

"Уже почти два года наш регион переживает серьезную гуманитарную катастрофу из-за усиления нападений со стороны израильского правительства. Резня в Газе, унесшая жизни более 65 тыс. человек, продолжается с неослабевающей силой. Ни один человек, имеющий совесть, не может смириться с происходящим и не может молчать перед лицом такого геноцида. Цель правительства Нетаньяху - сделать невозможным создание палестинского государства и вынудить палестинский народ бежать как можно дальше. На фоне этих негативных событий решение группы стран, включая членов Совета Безопасности ООН, признать государство Палестина является чрезвычайно важным и историческим", - сказал Эрдоган в Нью-Йорке на конференции по Палестине. 

