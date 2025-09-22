Палестинская национальная администрация стремится к созданию "единого государства без свободного оружия с законными силами безопасности", подчеркнул президент Палестины

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Палестинская радикальная группировка ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении сектором Газа. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию ближневосточного вопроса в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"ХАМАС не будет играть никакой роди в управлении. ХАМАС и другие группировки должны сдать оружие Палестинской национальной администрации (ПНА)", - подчеркнул он. По словам Аббаса, ПНА стремится к созданию "единого государства без свободного оружия с законными силами безопасности".

Переговоры о послевоенном управлении Газой на протяжении последних лет вели палестинские движения ФАТХ и ХАМАС при посредничестве Египта, последний раунд прошел в Каире 2-4 ноября 2024 года. По его итогам было решено создать временный орган, который отвечал бы за управление сектором до формирования общепалестинского правительства национального согласия. Эта структура получила название "комитет общественной поддержки". Этот орган, как утверждают египетские источники, учрежден указом Аббаса и включает независимых представителей, которые должны быть уроженцами Газы, но не принадлежать ни к одной политической партии.