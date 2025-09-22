Президент Турции заявил, что еврейское государство должно вывести войска из сектора Газа

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Израиль должен вывести свои войска из сектора Газа. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Нью-Йорке на конференции по Палестине, выразив надежду, что страны, признавшие это государство, примут сдерживающие израильскую сторону меры.

"Надеюсь, что страны, проявившие мужество признать Государство Палестина на конференции, подтвердят эту историческую позицию решительными, конкретными и сдерживающими шагами. Необходимо объявить о прекращении огня, обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в Газу, а Израиль должен вывести свои войска из Газы", - заявил Эрдоган.