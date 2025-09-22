Ничто не оправдывает лишение жизни или нанесение увечий более 50 тыс. детей, заявил президент Бразилии

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Атаки радикального палестинского движения ХАМАС в октябре 2023 года не могут служить оправданием действий Израиля в секторе Газа. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в понедельник в ходе выступления в ООН.

"Террористические акты, которые совершило движение ХАМАС, недопустимы. Бразилия решительно осудила их, но право на защиту не позволяет неизбирательные убийства в ответ, - отметил он. - Ничто не оправдывает лишение жизни или нанесение увечий более 50 тыс. детей. Ничто не оправдывает уничтожение 90% палестинских домов. Ничто не оправдывает использование голода в качестве оружия".

"То, что происходит в Газе, это не только истребление палестинского народа, но и попытка уничтожить его мечту о [собственном] государстве", - подчеркнул Лула да Силва.

По его словам, Бразилия приветствует недавнее решение ряда стран признать независимость Палестины. "Теперь мы (государства, признавшие Палестину - прим. ТАСС) представляем подавляющее большинство из 193 членов ООН", - добавил президент.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о признании Парижем государственности Палестины. На конференции позднее о признании Государства Палестины, как ожидается, также объявят Бельгия, Андорра, Люксембург, Мальта и Сан-Марино. Накануне это сделали Австралия, Канада, Великобритания и Португалия. Согласно их заявлениям, приверженность принципу двух государств для двух народов является ключом к миру и безопасности как для палестинского, так и для израильского народов. На данный момент Палестину считают независимым государством уже 152 из 193 стран - членов ООН.