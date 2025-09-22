В Израиле назвали конференцию по Палестине в ООН "политическим театром"

Постоянный представитель еврейского государства при всемирной организации Дани Данон заявил, что военная операция в Газе продолжится, несмотря на международное давление

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Израиль отвергает идею международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию ближневосточного вопроса в ООН и считает ее "политическим театром". Об этом заявил журналистам постоянный представитель еврейского государства при всемирной организации Дани Данон, подчеркнув, что Израиль "даст ответ" на признание государственности Палестины другими странами.

"Это театр, потому что мы все знаем, что это оторвано от реальности. Пока [президент Франции Эмманюэль] Макрон и его коллеги празднуют, 48 [израильских] заложников остаются в плену в Газе. Мы все знаем, что эта конференция родилась из-за внутренних интересов [стран-организаторов], это не дипломатия", - полагает израильский постпред.

Он подчеркнул, что Израиль намерен продолжать военную операцию в Газе, невзирая на международное давление. По его версии, многие мировые лидеры на конференции рассуждают о будущем без ХАМАС, но только Израиль способен сделать это. "Ответственность лежит на наших плечах. Израиль привержен продолжению этой войны, пока мы не вернем всех заложников и пока ХАМАС не будет полностью выведен из игры - только тогда мы сможем говорить о будущем, не раньше", - сказал дипломат, назвав конференцию в ООН "пустыми жестами".

Данон подчеркнул, что израильская делегация тесно координирует свои действия с дипломатами США и они вместе бойкотируют нынешнее заседание. Тем временем армия Израиля продолжает усиливать натиск на город Газа. "Мы очень рады видеть, что население уходит оттуда, несмотря на угрозы со стороны ХАМАС. Они знают, что мы настроены серьезно и знают, что мы не остановимся, пока не вернем всех заложников. Это (конференция в ООН - прим. ТАСС) - шоу, а вот то, что мы делаем на земле - реальность", - полагает он.

Отвечая на вопрос о возможных ответных мерах Израиля на широкое международное признание Государства Палестина, Данон подтвердил, что его страна готовит ответ, он будет дан по возвращении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из США через неделю. "Мы примем меры, потому что то, что мы видим сейчас, это одностороннее действие, предполагалось, что такие вопросы будут обсуждаться между Израилем и палестинцами в будущем. Мы пытались делать это в прошлом много раз. Но прийти в ООН и попытаться обойти это и гарантировать признание [палестинской государственности] в одностороннем порядке - у этого будут последствия", - предупредил он, не уточнив, какие ответные меры рассматривает израильская сторона.