Бельгия признала государственность Палестины

Только такое решение позволит жителям Израиля и Палестины жить рядом в мире и безопасности, сообщил премьер-министр королевства Барт Де Вевер

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Бельгия присоединилась к группе стран, признавших Палестину государством. Об этом заявил премьер-министр королевства Барт Де Вевер на полях сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

"Бельгия всегда защищала принцип двух государств и сегодня присоединилась к подписантам Нью-Йоркской декларации. Только такое решение позволит жителям Израиля и Палестины жить рядом в мире и безопасности", - отметил глава правительства.

"Недавние заявления израильских политиков, включая премьер-министра [Биньямина Нетаньяху],что Государство Палестина не будет существовать - дополнительная причина, по которой нужно поддержать палестинцев в этом вопросе. Следовательно, Бельгия сегодня посылает сильный политический сигнал миру, присоединяясь к группе стран, которые объявили о признании Государства Палестина на полях сессии ГА ООН", - сказал Де Вевер.