НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Жители сектора Газа рассчитывают, что признание государственности Палестины целым рядом стран Запада положит конец палестино-израильскому конфликту. Об этом говорится в репортаже канадской газеты The Globe and Mail из анклава.

"Палестинцы в Газе с оптимизмом отреагировали на известие о том, что Канада, Великобритания, Австралия, Франция и Португалия признали государство Палестина, - пишет газета. - Это вселило в них надежду, что благодаря этим историческим заявлениям удастся положить конец войне между [радикальным движением] ХАМАС и Израилем".

Издание поясняет, что надежды жителей анклава связаны с тем, что Палестину признали государством страны Запада, "которые обладают большим политическим и экономическим влиянием".

21 сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. Позже к ним присоединились Франция, Бельгия, Андорра, Люксембург, Мальта и Сан-Марино. Согласно их заявлениям, приверженность принципу двух государств для двух народов является ключом к миру и безопасности как для палестинского, так и для израильского народов.