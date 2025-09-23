КНР поддерживает возобновление реализации ДСНВ между РФ и США

ПЕКИН, 23 сентября. /ТАСС/. Китай ценит позитивный настрой России в отношении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и поддерживает продолжение реализации соглашений о таких видах вооружений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Китай ценит позитивный настрой, проявленный российской стороной. Что касается вопроса о новом Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений между США и Россией, то позиция Китая последовательная. Как две страны с крупнейшими ядерными арсеналами, США и Россия должны эффективно выполнять свои особые приоритетные обязательства в области ядерного разоружения, возобновить реализацию нового Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений <...>", - сказал дипломат.