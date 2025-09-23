Президент США публично унижает Евросоюз на мировой арене, отмечается в докладе Европейского совета по международным отношениям и Европейского культурного фонда

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа ведет культурную войну против Европы, активно поддерживая на континенте политических и идеологических сторонников движения MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой") и публично унижая Европейский союз на мировой арене. К такому выводу пришли авторы совместного доклада Европейского совета по международным отношениям (ECFR) и Европейского культурного фонда (ECF).

В отчете, предоставленном газете The Guardian, утверждается, что президент США активно стремится вмешаться в европейские выборы, трансформировать трансатлантические отношения в сторону консервативных ценностей и сплотить правые силы вокруг темы свободы слова. При этом отмечается, что разногласия и колебания лидеров ЕС, а также их тактика "льстить, умиротворять, отвлекать" в отношениях с Трампом лишь способствуют такому обращению.

"В культурной войне Трампа целью является сама Европа", - приводит издание слова исследователя Павла Зерки, который напомнил о выступлении вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года. Тогда политик обрушился с критикой на европейские правительства, заявив, что Европа отступает от "некоторых своих основополагающих ценностей".

По мнению Зерки, впоследствии Трамп "еще яснее показал свои намерения, исключив лидеров ЕС из переговоров по будущему Украины, атакуя ведущие политические партии континента и оказывая давление на брюссельские институты в торговых переговорах". Аналитик утверждает, что "культурная война разворачивается на двух уровнях": как идейный спор о ценностях, лежащих в основе европейской политики, и как борьба за достоинство, авторитет и идентичность Европы как самостоятельного игрока на мировой арене.