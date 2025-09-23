Каждый доллар, который Вашингтон инвестируют в оборону Прибалтики, возвращается в американскую экономику, отметил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Страны Балтии обеспокоены по поводу решения Вашингтона прекратить финансирование военной поддержки региона. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Конечно, мы обеспокоены. Но мы работаем с [американским] Конгрессом и объясняем, что каждый доллар, который США инвестируют в оборону стран Балтии, возвращается в американскую экономику. Мы также добавляем на 1 [отправленный] доллар 12 долларов с нашей стороны", - сказал глава МИД в интервью агентству Bloomberg. Цахкна добавил, что военная помощь со стороны Вашингтона странам Балтии является "выгодной сделкой для США".

11 сентября депутаты парламентов Латвии, Литвы и Эстонии обратились к членам Конгресса США с просьбой пересмотреть решение о прекращении военной поддержки Балтийского региона.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты откажутся от некоторых программ финансирования армий стран, граничащих с Россией. В частности, Пентагон в конце августа проинформировал европейских дипломатов, что США больше не будут финансировать программы по обучению и оснащению вооруженных сил стран Восточной Европы. Согласно информации The Washington Post, под сокращение попадет, в частности, программа Baltic Security Initiative, начатая в 2018 году для финансирования армий Эстонии, Латвии и Литвы.