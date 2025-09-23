Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не исключены никакие варианты относительно того, кто за этим стоит

СТОКГОЛЬМ, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала ситуацию с обнаружением БПЛА, из-за которых была приостановлена ранее работа аэропорта Копенгагена, "самой серьезной атакой на критически важную инфраструктуру Дании на сегодняшний день".

"То, что мы видели вчера вечером, - самая серьезная атака на критически важную инфраструктуру Дании на сегодняшний день, - цитирует ее телеканал TV 2. - Мы не исключаем никаких вариантов относительно того, кто за этим стоит".

Ранее о временном закрытии воздушной гавани ТАСС сообщили в диспетчерской службе аэропорта столицы Дании Копенгагена. Позднее Reuters со ссылкой на датскую полицию сообщило, что аэропорт возобновил работу. Агентство также сообщало, что воздушная гавань перенаправила как минимум 31 рейс из-за БПЛА.

Полиция Дании информировала, что не обладает информацией о том, кто управлял беспилотниками. Правоохранители указали, что рассматривают возможную связь с инцидентом в Норвегии. Аэропорт города Осло также приостанавливал работу более чем на три часа из-за обнаружения БПЛА.