Министр обороны республики Ханно Певкура отметил, что Таллин открыт к таким предложениям со стороны союзников

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Эстонии заявили, что республика готова к размещению британских истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие, после утверждений Таллина о якобы нарушении воздушных границ страны российскими истребителями. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на эстонского министра обороны Ханно Певкура.

На вопрос издания, готова ли Эстония в будущем разместить у себя британские истребители F-35A, способные нести ядерное оружие, глава МО страны сказал: "Я всегда открыт. Двери всегда открыты для союзников".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее проинформировал, что Соединенное Королевство планирует приобрести 12 новых истребителей F-35A и присоединиться к воздушной ядерной миссии НАТО. На Даунинг-стрит объявили, что данный шаг является "самым значительным укреплением ядерного потенциала Великобритании за последнее поколение". Эти истребители могут нести и обычное, и тактическое ядерное оружие американского производства.

Как заявил 22 сентября на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, высказывания властей Эстонии о том, что российские истребители МиГ-31 якобы вторглись в воздушное пространство этой страны, абсолютно безосновательны. Он отметил, что это не новая линия во внешней политике Эстонии и других прибалтийских государств.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллин запросил консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением воздушных границ страны. До этого власти Эстонии выступили с утверждением, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство.

В Минобороны РФ заявили, что российские истребители не нарушали воздушное пространство Эстонии. Три российских МиГ-31, как указали в ведомстве, совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля, подчеркнули в Минобороны РФ. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушные границы Эстонии не нарушали, заверили в военном ведомстве.