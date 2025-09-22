По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обвинения эстонской стороны идут "в продолжение совершенно оголтелой линии на нагнетание напряженности"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Высказывания властей Эстонии о том, что российские истребители МиГ-31 якобы нарушили ее воздушное пространство, абсолютно безосновательны. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наше министерство обороны категорически опровергло эти заявления. Более того, в заявлении наших военных была дана отсылка на средства объективного контроля. Мы ни разу не слышали заявлений эстонцев о том, что у них есть данные средств объективного контроля. Поэтому подобные слова считаем пустыми, безосновательными и идущими в продолжение совершенно оголтелой линии на нагнетание напряженности, на провоцирование конфронтационной атмосферы. Это плохо", - указал пресс-секретарь российского лидера.

Он отметил, что это не новая линия во внешней политике Эстонии и других прибалтийских государств. "Мы это наблюдаем постоянно, - констатировал Песков. - Но сейчас, к нашему сожалению, это нагнетает напряженность в регионе все дальше и дальше".

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллин запросил консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением воздушных границ страны. До этого власти Эстонии выступили с утверждением, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство.

В Минобороны РФ заявили, что российские истребители не нарушали воздушное пространство Эстонии. Три российских МиГ-31, как указали в ведомстве, совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля, подчеркнули в Минобороны РФ. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали, заверили в военном ведомстве.