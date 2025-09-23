Конгрессмен Смит: нехватка коммуникации между ВС США и КНР чревата проблемами

Председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США считает, что Пекину следует развивать коммуникацию с другими крупными армиями мира

ГОНКОНГ, 23 сентября. /ТАСС/. Ограниченная коммуникация между двумя крупными армиями, такими как ВС КНР и США, может привести к столкновениям. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с представителями китайских властей заявил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит.

"Для нас опасно не обмениваться информацией о наших возможностях и намерениях на регулярной основе с целью понимания друг друга, чтобы просчеты и недоразумения не привели к серьезным проблемам", - приводит слова законодателя газета South China Morning Post.

Смит назвал желание Китая создать сильную армию логичным и добавил, что Пекину следует развивать коммуникацию с другими крупными армиями мира с учетом быстрорастущего военного потенциала КНР "ради элементарного разрешения конфликтов". Он добавил, что в условиях стремительного развития технологий "велик риск неверного понимания возможностей той или иной стороны".

Делегация Палаты представителей посетила материковый Китай впервые с 2019 года и встретилась с главой Министерства обороны КНР Дун Цзюнем. Смит заявил, что целью поездки было налаживание каналов связи по военной линии между "двумя самыми мощными державами мира". Он отметил, что встреча была "плодотворной и очень полезной".

По оценке South China Morning Post, с недавних пор в отношениях между США и КНР наблюдается потепление, особенно на фоне новостей о телефонном разговоре между лидерами двух стран. Ранее премьер Госсовета КНР Ли Цян выразил уверенность в том, что сохранение стабильных, здоровых и устойчивых китайско-американских отношений соответствует общим интересам Вашингтона и Пекина и ожиданиям международного сообщества. Газета отметила, что стороны также пытаются наладить коммуникацию по военной линии после того, как в 2022 году в ответ на визит бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Пекин объявил о приостановке контактов с американской стороной.