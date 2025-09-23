По словам президента Бразилии, все понимают, что военного решения ситуации не будет

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшаяся в августе на Аляске, дала надежду на урегулирование украинского конфликта путем переговоров. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на открытии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Все уже понимают, что военного решения конфликта [на Украине] не будет, - сказал он. - Недавняя встреча на Аляске пробудила надежду на его урегулирование путем переговоров".

По словам Лулы да Силвы, стороны конфликта должны выработать "реалистичные пути" выхода из кризиса. "Необходимо учесть законные опасения в области безопасности всех его участников", - указал он.

Бразильский лидер напомнил, что власти южноамериканской республики совместно с руководством КНР также готовы внести вклад в урегулирование. "Африканская инициатива и Группа друзей мира, созданная Китаем и Бразилией, могут способствовать развитию диалога", - заключил президент.

В мае глава бразильской администрации по итогам визита в РФ раскритиковал действия Запада, которые ведут к затягиванию конфликта. Тогда он отметил, что Европа и ее союзники, в частности, Япония, вновь встают на военные рельсы, а конфликт на Украине продолжает подогреваться теми, кто поставляет Киеву оружие.