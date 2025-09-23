Белорусская таможня готова к открытию границы с Польшей

Ожидается соответствующий документ от Варшавы, указали в пресс-службе ведомства

МИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии готов к открытию границы с Польшей и ожидает соответствующего документа от Варшавы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Безусловно, готов. И к оформлению потоков товарных, и грузовых готов. Ждем постановления, подписанного польской стороной, по открытию границы. И главное, чтобы после открытия работала уверенно польская сторона", - ответили в ведомстве на вопрос о готовности к открытию белорусско-польской границы.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что власти Польши откроют в ночь на 25 сентября погранпереходы на границе с Белоруссией, закрытые с 12 сентября в связи с учениями "Запад-2025".