При этом предварительно для участия в выборах в РФ зарегистрировались свыше 13 тыс. молдавских граждан, что стало рекордом среди других стран

КИШИНЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии к парламентским выборам направит всего 10 тыс. бюллетеней в Россию, где проживают сотни тысяч молдаван. При этом, как сообщается на сайте ЦИК, предварительно для участия в выборах в России зарегистрировались свыше 13 тыс. молдаван, что стало рекордом среди других стран.

В России будут функционировать только два избирательных участка на территории молдавского посольства в Москве. Самое большое количество бюллетеней ЦИК республики направит в Италию (229 тыс.), Германию (140 тыс.) и Великобританию (97 тыс.). Власти Молдавии объяснили диспропорцию неблагоприятной, по их утверждению, обстановкой в области безопасности. Однако молдавская оппозиция связывает такое решение с политическими предпочтениями находящихся в РФ граждан Молдавии, большинство которых не поддерживает действующее правительство в Кишиневе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российских властей предоставить все условия для участия в выборах граждан Молдавии. По ее словам, исходя из анализа явки на трех предыдущих выборах и текущих запросов для обеспечения прав граждан Молдавии в России необходимо открыть не менее девяти избирательных участков в ключевых российских городах.

На прошлогодних выборах президента Молдавии на двух участках в Москве сформировались огромные очереди и не все успели проголосовать. Иностранные наблюдатели отметили злоупотребления административным ресурсом и неравные возможности для конкурентов. После этого молдавские оппозиционные партии заявили, что выборы были сфальсифицированы властями и назвали Майю Санду "нелегитимным президентом".

22 июля в Кишиневе было объявлено о формировании вокруг Партии социалистов Республики Молдова оппозиционного блока, который будет выступать за восстановление отношений с РФ.