ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что призывает все больше стран принять решение о признании Государства Палестина.

"Благодарю все страны, заявившие о признании Государства Палестина. Призываю те государства, которые еще не приняли этого решения, незамедлительно это сделать. Цель ООН, как указано в ее уставе, - поддержание международного мира и безопасности", - сказал он.

"Да, в то время как мы отмечаем в этом зале 80-ю годовщину ООН, во многих частях мира происходят серьезные события, которые бросают тень на первые слова статьи устава. В частности, в Газе геноцид продолжается на наших глазах уже более 700 дней. Даже сейчас, когда мы находимся на этом заседании, в Газе продолжаются массовые убийства мирных жителей. Число убитых мирных жителей в Газе превысило 65 тыс.", - отметил Эрдоган.

Турецкий лидер призвал участников дискуссии в ООН "осознать сложившуюся реальность", связанную с действиями Израиля в регионе. "Израильское правительство, одержимое идеей о "земле обетованной", своей экспансионистской политикой ставит под угрозу региональный мир и общие достижения человечества. Иерусалим, священный город трех авраамических религий и общее наследие человечества, является прямой мишенью этого радикализма. Это состояние безумия, выбивающее из колеи сознательных евреев, которые его осуждают, и разжигающее антисемитизм во всем мире, не может больше продолжаться", - заявил Эрдоган.

Он подчеркнул необходимость "срочно добиться прекращения огня в Газе, прекратить нападения и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи". "Лица, ответственные за геноцид, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с международным правом. Любой, кто не выступит против варварства в Газе, разделит ответственность за это злодеяние. Сегодня настал день, когда нужно твердо встать на сторону угнетенных палестинцев", - указал Эрдоган.