Американский президент назвал условия документа очередным мошенничеством

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, выступая на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Парижское соглашение по климату выгодно России и Китаю, но совершенно не отвечало интересам Вашингтона.

"Я вышел из этого фиктивного Парижского соглашения по климату. По его условиям, Америка платила гораздо больше любой другой страны. Остальные не платили. Китай не должен был платить до 2030 года, в отношении России действовали старые стандарты, которым было легко соответствовать. <...> При этом предполагалось, что США будут платить что-то вроде $1 трлн. И это очередное мошенничество", - сказал он.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. Выработанное соглашение впервые в истории объединило усилия государств по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.

Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения 20 января, сразу после вступления в должность.