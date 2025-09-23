Оно длилось около часа

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Речь президента США Дональда Трампа на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН длилась около часа. Американский лидер превысил рекомендуемый лимит на выступление в четыре раза.

На дискуссиях ГА ООН на одно выступление отводится не более 15 минут, в свою очередь речь Трампа продолжалась порядка 57 минут. Ограничение на время выступления в том числе связано с большим числом спикеров - все 193 делегации должны успеть выступить за шесть дней прений. Временной лимит на выступление не является обязательным, но придерживаться его в ООН настоятельно рекомендуют.