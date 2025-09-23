Италия назвала условия признания Палестины

Это возможно при освобождении всех заложников и отстранении ХАМАС, указала премьер-министр Джорджа Мелони

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что признание Палестины возможно при соблюдении двух условий - освобождение всех заложников и отстранение ХАМАС от какой-либо власти. Об этом она сообщила журналистам на полях ГА ООН.

"Правящее большинство представит в парламенте резолюцию, в которой будет указываться, что признание Палестины зависит от выполнения двух условий - освобождение всех заложников и полное исключение участия ХАМАС в органах управления Палестины", - сказала Мелони.

Она указала, что не выступает против признания Палестины, но для этого должны быть "реквизиты для суверенитета".

"Если говорят, что признание Палестины - это инструмент политического давления, могу это понять, но оказания давления на кого? Я считаю, что основное политическое давление нужно оказывать на ХАМАС, потому что ХАМАС развязал войну и не заканчивает ее, не освобождая заложников", - сказала Мелони.

Ранее на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. 21 сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. Согласно их заявлениям, приверженность принципу двух государств для двух народов является ключом к миру и безопасности как для палестинского, так и для израильского народов.