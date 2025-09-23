Макрон: палестинское государство будет создано после признания Израилем

Президент Франции отметил, что прежде всего следует провести переговоры о границах, в которых будет существовать Палестина

ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Реальное создание палестинского государства возможно только после признания его со стороны Израиля. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV.

Он отметил, что прежде всего следует провести переговоры о границах, в которых будет существовать Палестина. Еще одно ключевое условие создания государства на этих территориях - это их демилитаризация и полное отстранение радикального движения ХАМАС от управления.

"И палестинское государство будет создано в тот день, когда его признает Государство Израиль", - заключил он.

Президент добавил, что для полноценного урегулирования конфликта на основе двух государств необходимо также признание Израиля другими странами региона.

"Это не произойдет тотчас, но это будет происходить постепенно, государство за государством, начиная с гуманитарной помощи, переходя к стабилизации ситуации в Газе и заканчивая решением о двух государствах", - пояснил президент.

Ранее на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. 21 сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. Согласно их заявлениям, приверженность принципу двух государств для двух народов является ключом к миру и безопасности как для палестинского, так и для израильского народов.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции израильских ВС в городе Газа. Целью операции был заявлен разгром палестинского движения ХАМАС. По данным министерства здравоохранения анклава, общее число жителей Газы, погибших вследствие конфликта, превысило 65 тыс. человек, почти 167 тыс. пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.