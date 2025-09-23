Президент Франции поделился, что у террористической организации столько же боевиков, как и в первый день

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Военные методы против радикальной палестинской группировки ХАМАС не работают, необходим комплексный подход, считает президент Франции Эмманюэль Макрон, заявивший об этом на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

"[Израиль] убил основных лидеров ХАМАС. <...> Это большой успех, но в то же время у вас столько же боевиков ХАМАС, сколько и в первый день. Это не помогло ликвидировать ХАМАС, это неправильный подход. Поэтому нам нужен комплексный процесс, и мы очень усердно работаем над решением на будущее", - приводит агентство AFP слова президента Франции, сказанные в присутствии журналистов в начале встречи двух лидеров.

В опубликованном перед встречей с Трампом интервью телеканалу BFMTV президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что американский лидер не может претендовать на Нобелевскую премию мира, пока не остановит конфликт в секторе Газа. По мнению французского президента, США находятся в наилучшей позиции для того, чтобы повлиять на урегулирование этого конфликта, поскольку они продолжают поставлять Израилю оружие, при помощи которого осуществляется военная операция в секторе Газа. Он призвал Вашингтон "оказать давление на правительство Израиля", чтобы добиться прекращения боевых действий, а также освобождения остающихся у радикальной группировки ХАМАС заложников и открытия гуманитарных коридоров.