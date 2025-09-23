Главы МИД 25 стран призвали Израиль обеспечить медицинский коридор из Газы

Участники обращения выразили готовность предоставить поддержку в виде финансовых взносов, направления медицинского персонала или предоставления оборудования

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел 25 государств, а также еврокомиссар по обеспечению готовности и преодолению кризисных ситуаций Аджа Лябиб призвали Израиль восстановить функционирование медицинского коридора для вывоза раненых из сектора Газа.

"Мы настоятельно призываем Израиль восстановить медицинский коридор до оккупированного Западного берега, включая Восточный Иерусалим, чтобы можно было возобновить медицинскую эвакуацию из Газы, и пациенты могли получить столь необходимое им лечение на палестинской территории", - говорится в заявлении, распространенном МИД Соединенного Королевства. Подпись под ним поставили руководители внешнеполитических ведомств Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Италии, Канады, Кипра, Люксембурга, Литвы, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции, а также еврокомиссар по обеспечению готовности и преодолению кризисных ситуаций Аджа Лябиб.

Участники обращения выразили готовность "предоставить поддержку в форме, например, финансовых взносов, направления медицинского персонала или предоставления оборудования, необходимого для лечения пациентов из Газы на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим".

Они также призвали Израиль "снять ограничения на поставку лекарств и медицинского оборудования в сектор Газа" в соответствии с международными обязательствами еврейского государства и гуманитарным правом.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции израильских ВС в городе Газа. Целью операции был заявлен разгром палестинского движения ХАМАС.

18 августа катарский телеканал Al Jazeera информировал о том, что большинство больниц в секторе пострадали и прекратили свою работу из-за боевых действий.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.