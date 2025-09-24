Министр иностранных дел России прибыл в США для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке запланирована на 24 сентября на 12:00 по местному времени (19:00 мск). Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом графике главы ведомства.

Лавров 23 сентября отправился в Нью-Йорк, где во главе российской делегации примет участие в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС отметил, что у российской делегации запланирован целый ряд мероприятий министерского уровня - по линии БРИКС, Группы двадцати, ОДКБ, а также в формате Группы друзей в защиту Устава ООН.