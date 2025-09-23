Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов в интервью ТАСС, приуроченном к началу недели высокого уровня юбилейной, 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, рассказал о поведении западных стран на полях мероприятий, о позиции Москвы по украинскому урегулированию, а также о взглядах России на реформу Совета Безопасности ООН

— Каковы основные приоритеты России на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН?

— Первоочередной задачей в ходе юбилейной сессии Генассамблеи мы видим восстановление роли Всемирной организации в качестве ключевого механизма многостороннего сотрудничества и реагирования на глобальные вызовы в условиях формирующегося многополярного мироустройства. Необходимые предпосылки для этого создают ее уникальная представленность, легитимность и широта полномочий.

Безусловным приоритетом для России является сохранение за Уставом ООН функции главного источника международного права, универсального "кодекса поведения" стран-членов. Заложенные в учредительный документ принципы должны неукоснительно соблюдаться во всей их полноте, совокупности и неразрывной взаимосвязи. Таким образом мировое большинство сможет эффективно противостоять ложной концепции "миропорядка, основанного на правилах", которая направлена на подмену международного права нормами, выработанными в келейном формате и отвечающими интересам западного меньшинства.

Важным направлением для нас станет работа по адаптации ООН к меняющимся геополитическим реалиям. При этом любые преобразования должны носить рациональный характер и быть ориентированы на повышение результативности и оперативности Всемирной организации. Наша принципиальная позиция состоит в том, что реформы следует осуществлять при сохранении межправительственной природы ООН и безусловном соблюдении принципа "разделения труда" между ее главными органами.

— С какими инициативами Россия планирует выступить в Генеральной Ассамблее Всемирной организации?

— В русле усилий по борьбе с героизацией нацизма и искажением истории Россия внесет на рассмотрение Генассамблеи ООН проект соответствующей ежегодной резолюции. Не исключаем, однако, что западники вновь попытаются сорвать принятие этого важного документа путем вброса откровенно провокационной антироссийской поправки, касающейся якобы использования борьбы с нацизмом для оправдания СВО. Мы признательны тем странам, которые солидарно с нами проголосовали против данной поправки.

В планах на текущий год — реализация положений резолюции Генассамблеи "Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях". Убедительные результаты голосования по ее проекту в 2024 году свидетельствуют об актуальности заложенных в этот документ целей: преодоление пережитков колониальной эпохи и борьба с современными проявлениями колониализма. Уверены, что без их достижения невозможно построить подлинно многополярный и демократический миропорядок, свободный от мер принуждения. Планируем внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи новый документ — о провозглашении 14 декабря Международным днем борьбы против колониализма. Принятие такого решения в 2025 году — в год 65-летия Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 года — будет иметь важное символическое значение и заложит прочный фундамент для того, чтобы перевести работу на антиколониальном направлении на системную основу.

— В каких мероприятиях недели высокого уровня планирует принять участие российская делегация?

— В Нью-Йорке запланирован целый ряд мероприятий министерского уровня: по линии БРИКС, Группы двадцати, ОДКБ, а также в формате Группы друзей в защиту Устава ООН. Кроме того, российская делегация на высоком уровне будет представлена на втором раунде Международной конференции в поддержку двугосударственного решения палестино-израильского конфликта, заседании Комиссии ООН по миростроительству, встречах под эгидой Глобальной инициативы по развитию и по вопросам изменения климата. Центральным событием станет выступление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в ходе общеполитической дискуссии 27 сентября.

— Каково отношение России к предложенной генсекретарем Антониу Гутерришем реформе "ООН-80"?

— Начну с того, что кризисная ситуация в системе ООН — результат не "морального устаревания" самой Всемирной организации, а несбалансированного управления ею, прежде всего, со стороны государств-членов. "Перегруженность" мандатами произошла по вине западных стран-доноров и касается не базовых целей и функций, а обременительных задач в правочеловеческой, гендерной, климатической, природоохранной сферах. Не будем забывать, что появление данной инициативы связано не только с желанием "оздоровить" ООН в привязке к юбилейной сессии ее Генассамблеи, но и с охватившим Всемирную организацию масштабным "кризисом ликвидности".

В принципиальном плане Российская Федерация не против определенной оптимизации части дублирующихся неуставных мандатов и избыточных структур. Вместе с тем важно, чтобы по итогам "ревизии" не произошло структурных "перекосов" и искусственного повышения профиля отдельных направлений в угоду политическим установкам отдельных государств или их групп. Четко исходим из того, что страны-члены сохранят контроль за всеми этапами преобразований, реализация которых невозможна без единогласного одобрения.

Хочу подчеркнуть, что административно-организационная рационализация и меры экономии должны сохранять основные ценности ООН. Важнейшим ориентиром Всемирной организации должен оставаться принцип многоязычия, а именно соблюдения паритета шести официальных языков в таких сферах, как конференционное обслуживание и информационно-коммуникационная деятельность Секретариата ООН.

Именно этими соображениями Россия руководствовалась при подготовке проекта резолюции Генеральной Ассамблеи по "ООН-80", которая была принята консенсусом 18 июля. Полагаем, что данный документ станет основой для рассмотрения и согласования всех предложений Гутерриша в рамках его реформенного пакета "ООН-80".

— Как при реформе основных механизмов ООН и ее ключевого института Совета Безопасности добиться консенсусного решения, учитывая, что при возможном расширении СБ за счет потенциальных постоянных и непостоянных членов некоторые страны или группы стран будут считать несправедливыми решения включить те или иные государства? Как решить проблему справедливого представительства, особенно в условиях, когда западники пытаются расширить свое присутствие?

— Что касается Совета Безопасности ООН, то в настоящее время в его составе действительно наблюдается существенный крен в сторону западных государств. Очевидно, что такой расклад не соответствует современным реалиям. В связи с этим повысить работоспособность Совета Безопасности, по нашему убеждению, можно только через расширение представленности в нем стран мирового большинства, в частности развивающихся государств Африки, Азии и Латинской Америки. Создание в структуре органа дополнительных мест для стран Запада категорически неприемлемо, поскольку будет препятствовать формированию многополярного миропорядка.

Усилия по реформированию СБ ООН не должны сказаться на его эффективности и оперативности. Выступаем за сохранение компактного характера Совета Безопасности. Считаем, что этот вопрос не может быть решен "арифметическим" путем за счет постановки тех или иных резолюций на голосование для получения минимально необходимых голосов. Реформенная модель должна пользоваться консенсусной поддержкой в Генеральной Ассамблее. Использование же 80-летия ООН в качестве повода для форсирования преобразований недопустимо. Исходим из того, что согласование подходов к реформе СБ ООН должно быть продолжено в формате профильных межправительственных переговоров.

Со своей стороны выступаем категорически против ревизии прерогатив постоянных членов Совета Безопасности или их распространения на возможных будущих постоянных членов. Вето — не привилегия и не инструмент давления, а важнейший элемент выработки выверенных и адекватных решений Совета Безопасности. Этот институт препятствует продвижению в СБ ООН односторонних подходов, позволяет нащупывать компромиссы и избегать шагов, категорически неприемлемых для других.

— Как идут дискуссии по предстоящим выборам генерального секретаря ООН? Какую страновую группу будет представлять будущий генсекретарь? Как будет учитываться мнение мирового большинства в этом вопросе?

— Действительно, в Нью-Йорке уже звучат имена возможных кандидатов на пост нового главного административного должностного лица Всемирной организации. Согласно неформальному принципу справедливой географической представленности, очередь выдвигать претендента на это "кресло" должна перейти к Группе стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК).

Исходим из того, что к отбору конкретной персоналии надлежит подойти максимально тщательно. Будущий генеральный секретарь должен в первую очередь обладать необходимым опытом и профессиональными качествами, выстраивать свою линию в равноудаленном ключе, как это предусмотрено статьей 100 Устава ООН. Следует избегать повторения нынешней ситуации, когда генеральный секретарь потворствует узурпации Секретариата одной группой стран. Россию устроит только тот кандидат, который будет работать над сужением разногласий, не превышать полномочия, добросовестно подходить к соблюдению принципов учредительного документа Всемирной организации. В принципиальном плане мы поддерживаем выдвижение единого кандидата от ГРУЛАК. В противном случае государства мирового большинства могут получить под видом "компромиссного предложения" очередного западноевропейца или просто работающего на интересы англосаксов политика. Для нас также неприемлемы кандидаты с двойным (западным) гражданством. Полагаем также, что акцент на гендерных аспектах в вопросе отбора генерального секретаря нецелесообразен.

— Европейские страны, вероятно, попытаются использовать неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи для продвижения каких-либо односторонних инициатив и встреч по Украине. Как российская сторона намерена противостоять продвижению односторонних подходов по Украине на площадке ООН в рамках недели высокого уровня?

— Самый правильный способ противодействовать попыткам европейцев продвигать оторванные от реальности подходы к украинскому кризису — это продолжение кропотливой точечной работы с государствами глобального Юга и Востока с акцентом на разъяснение первопричин конфликта и подтверждение нашей заинтересованности в его политико-дипломатическом урегулировании на основе принципов Устава ООН. Западникам же важно всеми силами препятствовать любым усилиям стран мирового большинства внести свой вклад в этот процесс, в том числе через навязывание западным меньшинством искаженного толкования принципа территориальной целостности, зафиксированного в консенсусной Декларации о принципах международного права 1970 года.

Время от времени Киев и его западные спонсоры инициируют разного рода международные сборища для обкатки своих нарративов. В ходе недели высокого уровня планируется созвать некий саммит "крымской платформы". По нашему твердому убеждению, данный формат не имеет ничего общего с усилиями по поиску устойчивого и долгосрочного мира на Украине. Он направлен исключительно на тиражирование клеветнических измышлений о положении в Крыму и подпитку антироссийских настроений. Уверен, что многочисленные делегации стран — членов ООН собираются в Нью-Йорке не для того, чтобы помочь западному меньшинству повысить собственную самооценку за счет "семейных фотографий". То же самое касается ооновских функционеров: если они действительно поддерживают мирное урегулирование на основе Устава ООН, включая принципы самоопределения народов и соблюдения прав человека, то обязаны воздержаться от потворства проведению подобных одиозных мероприятий и тем более участия в них.

— Делегации ЕС и стран ЕС в ООН дублируют друг друга, выступая с заявлениями по Украине на ооновской площадке. Возможен ли какой-либо диалог с ЕС по Украине и по другим вопросам в целом? Либо ЕС полностью утратил легитимность и здравый смысл по вопросам мировой политики?

— Диалог интересен с теми, кто проводит суверенную политику. Подавляющему же большинству стран — членов ЕС свойственно брюссельское стадное мышление. В целом же еэсовские лидеры напоминают сегодня героев картины Брейгеля-старшего "Притча о слепых", когда путники тянут друг друга в пропасть. В продолжающемся русофобском угаре оказались потеряны и здравый смысл, и система внешнеполитических координат. Все их действия продиктованы исключительно чувством вседозволенности и жаждой реванша. К сожалению, именно через эту призму еэсовцы рассматривают ООН — как площадку для реализации непомерных геополитических амбиций и оказания давления на несогласных с "порядком, основанным на правилах". Однако мировое большинство — и это хорошо видно как раз в Нью-Йорке — не намерено подыгрывать западному меньшинству. И только когда еэсовцы переподтвердят — причем не на словах, а на деле — свою полную приверженность принципам Устава ООН, только тогда могут сформироваться предпосылки для какого-либо содержательного диалога. Однако на данном этапе это вопрос скорее отдаленного будущего.

— Какие заседания и мероприятия будет инициировать российская сторона в рамках председательства в Совете Безопасности ООН в октябре?

— Центральным событием станут открытые дебаты министерского уровня, приуроченные ко Дню ООН 24 октября. Планируем выстроить обсуждение вокруг тезисов об императиве защиты целей и принципов Устава ООН, а также о роли Всемирной организации как уникального механизма коллективного поиска ответов на вызовы современности, роль которого по мере становления многополярности будет возрастать. Акцент намерены сделать на необходимость преодоления кризиса доверия к ООН через добросовестное согласование и исполнение межгосударственных решений, адаптацию ее системы к изменившимся реалиям при ведущей роли государств-членов.